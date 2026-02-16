Muğla Akbük'te fırtına etkili oldu

MUĞLA'da Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'nda, kuvvetli fırtına nedeniyle tekne karaya oturdu, dalgaların taşıdığı çakıllar sahil yoluna kadar ulaştı, bazı araçlar ise yolda saplanıp mahsur kaldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor. Akbük'te sabah etkisini arttıran kuvvetli fırtına, kıyı şeridinde metrelerce yükselen dalgalara neden oldu. Dalgaların taşıdığı çakıllar sahil yoluna kadar ulaştı, bazı araçlar ise yolda saplanarak mahsur kaldı. Gün boyunca kurtarma çalışmaları yapıldı. Fırtınanın etkisiyle 1 tekne de karaya oturdu.