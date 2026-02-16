Haberler

Muğla Akbük'te fırtına etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Akbük Koyu'nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bir tekne karaya otururken, dalgalar sahil yoluna çakıl taşıdı ve bazı araçlar mahsur kaldı. Gün boyunca kurtarma çalışmaları devam etti.

MUĞLA'da Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'nda, kuvvetli fırtına nedeniyle tekne karaya oturdu, dalgaların taşıdığı çakıllar sahil yoluna kadar ulaştı, bazı araçlar ise yolda saplanıp mahsur kaldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor. Akbük'te sabah etkisini arttıran kuvvetli fırtına, kıyı şeridinde metrelerce yükselen dalgalara neden oldu. Dalgaların taşıdığı çakıllar sahil yoluna kadar ulaştı, bazı araçlar ise yolda saplanarak mahsur kaldı. Gün boyunca kurtarma çalışmaları yapıldı. Fırtınanın etkisiyle 1 tekne de karaya oturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya yıldızından 'Onu görürsem huzur içinde ölebilirim' diyen hayranına büyük jest

"Futbol sadece futbol değildir" dedirten görüntüler
Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşine kabusu yaşattı
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
Dünya yıldızından 'Onu görürsem huzur içinde ölebilirim' diyen hayranına büyük jest

"Futbol sadece futbol değildir" dedirten görüntüler
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde