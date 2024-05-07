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Muğla'da Kırlangıçlar Binanın Dış Cephesinde Yaşıyor

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde kırlangıçlar, 4 katlı bir binanın dış cephesine, çatı saçaklarına ve pencere oyuklarına yaptıkları yuvalarda yaşıyor. Mahalle sakinleri, kırlangıçların sabah ve akşam saatlerindeki uçuşları ve cıvıltılarıyla seviniyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kırlangıçlar 4 katlı bir binanın dış cephesine, çatı saçaklarına ve pencere oyuklarına yaptıkları yuvalarda yaşıyor.

Kırlangıçlar, sabah ve akşam saatlerindeki çok toplu uçuşları ve cıvıltılarıyla mahalle sakinlerini sevindiyor.

Mahalle sakini Tayfun Okur, bina yapılmadan önce ağaçlık bölgede yaşayan kırlangıçların bina yapılınca duvarlara yuva yaptığını ve heyecanla buna tanık olduklarını anlattı.

Kuşların evin bir parçası olduğunu ifade eden Okur, "Önce birkaç yuva ardından şu anda yaklaşık 20-30 yuva oldu. Yapılan yuvaları ilk kez görenler çok şaşırıyor. Birçok kişi fotoğraf ve video çekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Dalaman Muğla Hayvanlar Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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