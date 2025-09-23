Muğla'da Kent Lokantası Açıldı, Öğrencilere Destek Sağlanacak

Muğla'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mhallesi'nde Kent Lokantası açıldı.

Açılışta konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet ArasKent lokantalarının dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kimseyi rencide etmeyen önemli bir sosyal hizmet olduğunu söyledi.

Sosyal yardım alan vatandaşların da bu hizmetten ücretsiz faydalanabileceğini belirten Aras, " MuğlaKart sahibi öğrencilerimiz, ulaşımdan belediye hizmetlerine ve anlaşmalı esnafa kadar indirimlerden yararlanacak. Bunun için öğrencilerimize, ikametgahlarını Muğla'ya almalarını öneriyoruz" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise yapılan hizmetlerle Kötekli Mahallesi'nin çehresini değiştireceklerini kaydetti.

Menteşe'de ikinci Kent Lokantasını açtıklarına işaret eden Aras, "Kötekli'de yer seçimimizi yaparken, üniversitenin çıkış kapısına yakın ve her öğrencinin kolaylıkla ulaşabileceği bir noktayı tercih ettik. Menülerde de yine öğrencilerimizin taleplerini dikkate alacağız. Ayrıca MuğlaKart kullanan öğrencilerimize özel indirimler tanımlanacak, ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ise ücretsiz yararlanabilecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından belediye başkanları ile Kötekli Mahalle Muhtarı Yusuf Çetin ilk yemeği öğrencilerle birlikte yedi.