Muğla'da 10 gün önce kayboldu, aracı terk edilmiş halde bulundu

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 10 gün önce kaybolan Şakir Şunka'nın aracı terkedilmiş halde bulundu. Jandarma ekipleri, Şunka'yı bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 10 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Şakir Şunka (43) için arama çalışması başlatıldı. Şunka'nın aracı terk edilmiş halde bulundu.

Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi'nde oturan ve klima tamiri yapan Şakir Şunka, 10 Ocak'ta 48 F 6834 plakalı hafif ticari aracıyla evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramada; Şunka'yı bulamayınca jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şunka'yı bulmak için çalışma başlattı. Şunka'a ait araç Bayır Mahallesi yakınlarındaki Orulca Tepesi mevkisinde terk edilmiş halde bulundu. Şunka için arama çalışmalarının sürdüğü, çalışmaların aracın bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
