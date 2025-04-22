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Muğla'da Kayıp Muhtarın Cesedi Uçurumda Bulundu

Muğla'da Kayıp Muhtarın Cesedi Uçurumda Bulundu
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Dalaman ilçesinde kaybolan Narlı Mahallesi Muhtarı Mesut Durmuş'un cesedi, devrilen otomobilinin bulunduğu uçurumda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kayıp olarak aranan muhtarın uçuruma devrilen otomobilde cesedi bulundu.

Narlı Mahallesi Muhtarı Mesut Durmuş'tan (58) dün geceden bu yana haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp müracaatında bulundu.

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmasında, Durmuş'un kullandığı 20 Y 8384 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metrelik uçurumda bulundu.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Mesut Durmuş'un cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
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