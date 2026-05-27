Haberler

Muğla'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Muğla'da otomobil takla attı: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, kayalıklara çarpıp takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç uçuruma yuvarlanmadan durdu; 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kayalıklara çarpan otomobilin takla atması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, uçuruma yuvarlanmak üzereyken son anda durdu.

Kaza, akşam saatlerinde Devetaşı mevkisinde meydana geldi. 48 BAD 141 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki kayalara çarptıktan sonra takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, uçuruma yuvarlanmak üzereyken son anda durabildi.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Araçta bulunan 5 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de makam aracı krizi! Özel'den 'Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı' iddiası

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler

Dernek açıklama yaptı, CHP'den gelecek parayı kabul etmeyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var

Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı

Karar çıktı!
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı

İşte bir şehrimizden 100 yıllık muhteşem geleneğin görüntüleri
Anlaşmaya varıldı! İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi

İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi
Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Tarihi transfer Fener'e geri dönüyor
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı

Müslümanlar o ülkede camilere sığmadı! Bölgede kuş uçurtmadılar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır