Haberler

Muğla'da kayıp kişinin yeri İHA tarafından saptandı

Muğla'da kayıp kişinin yeri İHA tarafından saptandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 gündür kayıp olan Mehmet Çiftçi (82), jandarma İHA'sı tarafından yamaç bölgede tespit edildi. Baygın halde bulunan ve omzunda kırık olduğu belirlenen Çiftçi hastanede tedavi altına alındı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Çiftçi (82), jandarma İHA'sı tarafından yamaç bölgede tespit edildi. Kendisine ulaşan ekipler tarafından baygın halde bulunan ve omuzunda kırık olduğu belirlenen Çiftçi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Menteşe ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kozağaç Mahallesi'nde oturan Mehmet Çiftçi, geçen 19 Mayıs' günü sabah saatlerinde aracıyla evinden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları, mahalle çevresinde kendi imkanlarıyla arama çalışması yürüttü. Yapılan aramalardan sonuç alınamaması üzerine Çiftçi'nin yakınları bugün durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

İHA İLE YERİ TESPİT EDİLDİ

Arama çalışmalarına jandarma komando ekipleri, jandarma asayiş timleri ve iz takip köpekleri katıldı. Ayrıca bölgenin sarp ve dağlık olması nedeniyle jandarmaya ait insansız hava aracı (İHA) da çalışmalara destek verdi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, Çiftçi'nin bulunduğu nokta kayıp ihbarından yaklaşık 2 saat sonra jandarma İHA'sı tarafından tespit edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Çiftçi'yi köye yakın dağlık ve yamaç bir alanda baygın halde buldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede Çiftçi'nin düşerek yaralandığı, omzunda kırık bulundu ve bilincinin de kapalı olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Mehmet Çiftçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiftçi'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz

Kılıçdaroğlu, görevi kabul edeceğini duyurdu: İktidara yürüyeceğiz

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP hakkında çok konuşulacak iddialar
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu

Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu! İşte yeni il başkanı

Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır

Bakan Gürlek'ten sıcağı sıcağına butlan kararı için ilk yorum

'Mutlak butlan' kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama

Mutlak butlana giden yolu başlatan isim konuştu