Kasten öldürme suçundan hüküm giyen 2 firari, yakalandı

21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Murat Güleş ve Bedirhan Şen, Muğla'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada sahte sürücü belgeleri ele geçirildi.

MUĞLA'da 'kasten öldürme' suçundan haklarında kesinleşmiş 21'er yıl 10'ar ay 15'er gün hapis cezası bulunan Murat Güleş (33) ile Bedirhan Şen (29), polisin düzenlediği operasyonla saklandıkları evde yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trabzon Ağır Ceza İlamat Masası, 'kasten öldürme' suçundan aranan Murat Güleş ile Bedirhan Şen'in Muğla Ortaca'da olduklarını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari hükümlülerin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Firari hükümlüler, operasyonla yakalanırken, evde yapılan aramada ise sahte sürücü belgeleri ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Murat Güleş ile Bedirhan Şen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

