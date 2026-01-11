Haberler

Muğla'da kar ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı

Güncelleme:
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Gökçukur kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolda kalan araçlar nedeniyle yol bir süreliğine kapandı. Ekipler, ulaşımı sağlamak için kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yürüttü.

Muğla'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kavaklıdere ilçesi Gökçukur kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kavaklıdere Göktepe kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar nedeniyle kara yolu bir süreliğine ulaşıma kapandı ve bölgede araç kuyrukları oluştu.

İhbar üzerine bölgeye belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar ise AFAD ve belediye ekiplerinin yardımıyla ilerletildi.

Öte yandan, Muğla'nın yüksek kesimleri ile Kavaklıdere İlçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Ulaşımın sağlanması ve buzlanma olaylarına karşı ekipler kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor.

