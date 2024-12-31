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Muğla'da Kar Yağışı Sonrası Yol Açma Çalışmaları Tamamlandı

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Muğla'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Başkan Ahmet Aras, tüm yolların açık olduğunu ve halkın keyifli zaman geçirdiğini belirtti.

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Menteşe, Kavaklıdere, Seydikemer, Ula, Dalaman, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinin yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Belediye ekipleri, karın ardından kapanan kara yollarını açarak vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamasını sağladı.

Ekipler, Yılanlı grup yolu, Köyceğiz Otmanlar-Karaçam, Dalaman Darıyeri Çöğmen, Kavaklıdere Ortaköy-Nebiler, Seydikemer Yayla, Söğütlüdere Burdur il sınırı, Fethiye Nif yolu, Ula Turgut Kavakçalı mevkilerinde çalışma yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dört mevsim güzellikleriyle kendine hayran bırakan Muğla'da kar yağışı sonrası bazı ilçelerin beyaza büründüğünü belirtti.

Halkın özellikle de çocukların karda keyifli vakit geçirdiğini aktaran Aras, "Yoğun kar yağışı sonrası Büyükşehir ekiplerimiz de vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hemen başladı. Şu an il genelinde kapalı yolumuz bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Aras, ekiplerin belirlenen alanlarda görevlerinin başında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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