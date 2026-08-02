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Muğla'da kamyonette çıkan yangın ormanı da yaktı

Muğla'da kamyonette çıkan yangın ormanı da yaktı
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir kamyonetin kasasındaki jeneratörden başladığı ileri sürülen yangında, alevler ormana sıçradı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir kamyonetin kasasındaki jeneratörden başladığı ileri sürülen yangında, alevler ormana sıçradı. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürülürken, kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Yanıklar Mahallesi Karakız mevkisinde, doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları yürüten firmaya ait 06 AEV 501 plakalı kamyonet üzerindeki jeneratör, iddiaya göre alev aldı. Alevler kısa sürede kamyoneti sararak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye orman, itfaiye, jandarma ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu alevler, 2 saatte söndürüldü. Kamyonet kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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