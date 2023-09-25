Muğla'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Milas ilçesi Selobaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selobaşı Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de yol kenarına savrulurken, kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA