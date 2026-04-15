Muğla'da Ula-Akyaka hattında toplu taşıma seferleri başladı

Muğla'nın Ula ilçesi ile Akyaka Mahallesi arasında toplu taşıma otobüs seferleri başlatıldı. Ula Köprübaşı Kadın Mahalle Meclisi'nin 'Ulaşım bir lüks değil, haktır' sloganıyla yürüttüğü mücadele sonuç verdi.

Ula Köprübaşı Kadın Mahalle Meclisi Sözcüsü Yeliz Yüksek, yaptığı açıklamada, "Ulaşım bir lüks değil, haktır" sloganıyla yürüttükleri girişimlerin sonuç verdiğini belirtti.

Bu durumu "kadınların başarısı" olarak niteleyen Yüksek, taleplerine karşılık veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık

Yürekleri ağza getiren an! Dakikalar sonra yaşanan daha da acayip
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali

Avrupa ülkesinden şok! NATO'dan çıkmaya hazırlanıyorlar
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Sorgusuz sualsiz füze yağdırdılar
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez

Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez