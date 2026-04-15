Muğla'da Ula-Akyaka hattında toplu taşıma seferleri başladı

Muğla'nın Ula ilçesi ile Akyaka Mahallesi arasında, Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi toplu taşıma otobüs seferleri başlatıldı.

Ula Köprübaşı Kadın Mahalle Meclisi Sözcüsü Yeliz Yüksek, yaptığı açıklamada, "Ulaşım bir lüks değil, haktır" sloganıyla yürüttükleri girişimlerin sonuç verdiğini belirtti.

Bu durumu "kadınların başarısı" olarak niteleyen Yüksek, taleplerine karşılık veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner'e teşekkür etti.