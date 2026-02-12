Haberler

Muğla'da kadın gazetecilerden Başkan Güneş'e yöresel kıyafetli destek

Güncelleme:
Muğla'da yöresel kıyafetleriyle işbaşı yapan kadın gazeteciler, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e sanal medyada kıyafeti üzerinden gelen hedeflere karşı destek verdiler. Bu dayanışma, kadın onuru ve demokratik iradeye sahip çıkma mesajı taşımakta.

MUĞLA'da kadın gazeteciler, yöresel kıyafetleriyle işbaşı yaparak, sanal medyada kıyafeti üzerinden hedef alınan Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek verdi.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in sanal medyada kıyafeti üzerinden hedef alınmasına tepkiler sürüyor. Bu kapsamda Muğla Gazetesi'nde görevli kadın gazeteciler, dayanışma mesajı vermek amacıyla yöresel kıyafetleriyle mesai yaptı. Gün boyunca geleneksel giysileriyle çalışan gazeteciler hem kadın dayanışmasına hem de demokratik iradeye sahip çıktıklarını ifade etti. Kadın gazeteciler, 'Goca Muğla'dan Zeynep Başkan'a selamlar' mesajıyla desteklerini kamuoyuna duyurdu. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Elvan Göçer, yaptığı açıklamada, "Bir belediye başkanını kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef almak ne ifade özgürlüğüyle ne de demokrasiyle bağdaşır. İnsanlar nasıl giyindikleriyle değil, halka nasıl hizmet ettikleriyle değerlendirilmelidir" dedi.

Muğlalı kadın gazeteciler ise bu desteğin herhangi bir siyasi kimlikten bağımsız olarak kadın onuruna ve seçilmiş iradeye sahip çıkma amacı taşıdığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
