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Muğla'da KADES ihbarına giden polise silahlı saldırı

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Muğla'da bir kadının KADES uygulamasıyla yaptığı ihbara giden polis memuru ve kadın, eski eşi uzman çavuş tarafından silahla ağır yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru ile eski eşini silahla ağır yaralayan uzman çavuş, intihar girişiminde bulundu.

Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan iş yerinde H.S. adlı kadın, telefonundaki KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekibinde görevli polis memuru T.B. ile iş yerinde bulunan H.S'ye, kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş G.Y. silahla ateş etti.

Daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan G.Y. ile yaralanan polis memuru ve H.S, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
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