Muğla'da sahte ve kaçak içki operasyonu düzenlendi

Güncelleme:
Muğla'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 235 litre sahte içki, 1 ton 19 litre kaçak şarap ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla ve ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 235 litre sahte içki ve 1 ton 19 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte sahte içki üretimi ve satışı yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda merkez ve ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 1 ton 235 litre sahte içki, 1 ton 19 litre kaçak şarap, 120 kilogram kaçak nargile tütünü, kurusıkı tabanca, 13 mermi ile 13 bıçak ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan ekipler 3 bin 520 kişiyi sorguladı ve çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
