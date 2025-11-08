Haberler

Muğla'da Kaçak İçki Operasyonu: 1155 Litre Ele Geçirildi

Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 1155 litre kaçak içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar, Dalaman, Fethiye ve Marmaris'te gerçekleştirildi.

MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonlarda 1155 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde gümrük kaçağı ve sahte içki satışına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Dalaman, Fethiye ile Marmaris'te gerçekleştirilen operasyonlarda 1155 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
