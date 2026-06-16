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Muğla'da çevreyi kirletenler fotokapan ve dronlarla takip ediliyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat ve çöp dökümlerini önlemek için fotokapan sistemlerine ek olarak drone destekli denetim başlattı. 1520 kişiye 14 milyon 210 bin lira ceza kesildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat, moloz ve çöp dökümlerinin önüne geçmek amacıyla fotokapan sistemlerinin ardından drone destekli denetim uygulamasını hayata geçirdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine ev sahipliği yapan, doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Muğla'da çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki denetim faaliyetlerini artırdı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, doğaya zarar veren izinsiz çöp, moloz ve hafriyat dökümlerinin önlenmesi amacıyla daha önce çeşitli noktalara yerleştirilen 7 fotokapan sistemine ek olarak drone kullanımına başladı.

Ekipler, kaçak dökümlerin yoğun olarak gerçekleştiği bölgelerde 7 gün 24 saat denetim yaparken, gece ve gündüz görüntü alabilen fotokapan sistemleriyle ihlalleri tespit ediyor. Drone desteğiyle denetimlerin daha etkin hale getirilmesi ve kaçak dökümlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İl genelinde yürütülen fotokapan sistemleri ve yürütülen denetimlerde çevreyi kirlettiği belirlenen 1520 kişi hakkında 14 milyon 210 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaçak hafriyat ve moloz döktüğü tespit edilen kişilerden, cezai işlemlerin yanı sıra kirletilen alanların temizlenmesinin de sağlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çevrenin korunması konusunda vatandaşlar ve işletmelerin daha duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
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