Muğla'da Uzman Çavuş, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ziya Yıldız, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Yıldız'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ziya Yıldız (30), tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mesai arkadaşlarının ve komutanlarının Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ziya Yıldız'a ulaşamaması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine Yıldız'ın evine sevk edilen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan destek istedi. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle balkondan eve giren ekipler, Yıldız'ı tabancayla başından vurulmuş halde ölü buldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yıldız'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsi ve polisin soruşturması ile kesinlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
