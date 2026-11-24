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Muğla Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-22 Kasım'da gerçekleştirilen denetimlerde aranan 111 kişi yakalandı, bunlardan 40'ı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, söz konusu tarihlerde 3 bin 152 devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Denetimlerde 36 bin 220 kişi ve 5 bin 517 araç kontrol edildi.

Çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 6, hırsızlık suçundan 5, uyuşturucu madde suçundan 11, kaçakçılık suçundan 2, diğer suçlardan aranan 87 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 40'ı, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesinde aldığı tedbirler sonucunda kasten yaralama, tehdit, hakaret ve evden hırsızlık olaylarında azalma yaşandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığının vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA