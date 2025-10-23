Haberler

Muğla'da İlk Nöronavigasyon Sistemi ile Beyin Ameliyatı Gerçekleştirildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, gerçek zamanlı üç boyutlu görüntüleme sağlayan nöronavigasyon sistemi ile gerçekleştirilen beyin ameliyatı, 3 saat gibi kısa bir sürede tamamlandı. 73 yaşındaki hasta, sistem sayesinde daha güvenli ve konforlu bir operasyon geçirdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (EAH) ilk kez uygulanan ve gerçek zamanlı üç boyutlu görüntüleme imkanı sunan "nöronavigasyon" sistemiyle beyin ameliyatı gerçekleştirildi.

Hastanenin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 73 yaşındaki bir erkek hasta, baş ağrısı, dengesizlik ve bayılma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucunda hastada büyük boyutlu bir beyin tümörü tespit edildi.

Hasta, EAH'de ilk kez uygulanan, ameliyat sırasında gerçek zamanlı üç boyutlu görüntüleme ve tümör sınırlarını oldukça hassas olarak belirlemeye imkan sağlayan "nöronavigasyon" olarak adlandırılan bir sistem eşliğinde ameliyat edildi.

Operasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakan Karabağlı ve Op. Dr. Niyazi Taşkıran ile beyin ve sinir cerrahisi ekibinin katılımıyla yapıldı.

Sistem sayesinde normal şartlarda 8-9 saat sürmesi beklenen bu büyüklükteki bir tümör ameliyatı, 3 saat gibi kısa bir sürede başarıyla tamamlandı.

Prof. Dr. Karabağlı, "nöronavigasyon" sistemi sayesinde cerrahi güvenliği en üst düzeye çıkararak, hastalara daha kısa sürede, daha konforlu ve güvenli ameliyatlar sunabildiklerini, yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, kliniğe kazandırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
