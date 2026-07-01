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Muğla'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

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Muğla'da bir iş yerinin kasasından 70 bin lira çalınması ve motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelisi firari M.C.Y., çalıntı motosikletle yakalanarak tutuklandı. Diğer şüpheli A.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince bir iş yerinin kasasından 70 bin lira çalınması ve motosiklet hırsızlığı şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından iki olayın da şüphelisinin Dalaman Açık Cezaevi firarisi M.C.Y. olduğu belirlendi.

Yapılan çalışma sonucunda, şüpheli ile A.K, Cumhuriyet Meydanı'nda park halindeki çalıntı motosiklette yakalandı.

Üzerinde Dalaman ilçesinden çalıntı cep telefonu bulunan M.C.Y'nin sorgusunda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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