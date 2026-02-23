Haberler

Muğla'da heyelan yaşanan alan havadan görüntülendi

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde heyelan nedeniyle iki mahalleyi bağlayan yol ulaşıma kapandı. Muğla Büyükşehir ve Seydikemer Belediyesi ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki mahalleyi birbirine bağlayan yolun ulaşıma kapanmasına neden olan heyelan havadan görüntülendi.

Arsa ile Bağlıağaç mahallelerini bağlayan yoldaki toprağın kaldırılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Seydikemer Belediyesi ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Bağlıağaç Mahalle Muhtarı İsa Saçlı, gazetecilere, heyelan sebebiyle üzüntülü olduklarını tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.

Arsa Mahallesi'nin ötesinde Antalya'ya bağlı farklı mahalleler olduğunu anlatan Saçlı, "Bu bölgelerle bağlantı yolu heyelan nedeniyle kesildi. Buranın üst tarafında iki alternatif yol temizlendi ve ulaşıma açıldı. Bölgede bunun haricinde birkaç küçük toprak kayması daha oldu." dedi.

Saçlı, bölgede çalışmaların birkaç ay sürebileceğini dile getirdi.

Ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışması sürüyor.

Bölge ile alanda süren çalışmalar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
