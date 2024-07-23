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Muğla'da Helenistik Döneme Ait Ticaret Merkezi Bulundu

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Volkan Demirciler ve ekibi, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun'da Helenistik dönemde aktif bir ticaret merkezi olduğunu kanıtlayan bir yazıt buldu. Yazıtta, farklı kentlerden gelen 8 kişinin finansal katkıları yer alıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Arkeolojik Yüzey Araştırması Başkanı Dr. Volkan Demirciler ve ekibince, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun'un Helenistik dönemde aktif bir ticaret merkezi olduğunu kanıtlayan "Kaletepe Yazıtı" bulundu.

Dr. Volkan Demirciler tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce bilimsel yayına konu olmayan yazıt, Bozburun Mahallesi'nin Tepebaşı mevkisi sınırlarında ortaya çıkarıldı.

Kaletepe sırtlarındaki titiz araştırmalar sonucunda bilim ve kültür dünyasına kazandırılan yazıtta, Anadolu coğrafyasının farklı kentlerinden gelen 8 kişinin henüz belirlenemeyen bir amaca yönelik yaptığı finansal katkılar yer alıyor.

Antik dönemde "Karya Khersonesosu" veya "Rodos Peraiası" olarak bilinen Bozburun Yarımadası'nda bulunan yazıtlar, bölgenin politik ve sosyoekonomik koşulları dahil bilinmeyen birçok yönü hakkında bilgi veren nadir buluntular kategorisinde değerlendiriliyor.

Volkan Demirciler ve ekibi, 2021'den itibaren Bozburun Yarımadası'nın genelinde yürüttükleri arkeolojik yüzey araştırmaları kapsamında, bölgenin arkeolojik envanterini çıkarmanın yanı sıra yerleşim modellerini, antik tarım teraslarını, hidrolojik potansiyelini ve yerleşim-tarım ilişkisi sunan tüm arkeolojik veriyi titizlikle inceliyor, yeni sitlerin izini sürüyor ve bunları belgeliyor.

Bozburun Yarımadası'nın, en az 2 bin 300 yıl önce köylerin bir araya gelerek şehir ölçeğinde örgütlenmesinden oluşan bir bölge olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Helenistik Bozburun Marmaris Muğla Güncel Haberler

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