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Muğla'da haziran ayı denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 594 şüpheli yakalandı

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Muğla'da jandarma ekiplerinin haziran ayındaki denetim ve devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 594 şüpheli yakalandı, 182'si tutuklandı.

Muğla'da jandarma ekiplerince haziran ayında gerçekleştirilen denetim ve devriye faaliyetlerinde, çeşitli suçlardan aranan 594 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-30 Haziran'da jandarmanın sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 13 bin 377 devriye görevi icra edildi.

Denetimlerde 112 bin 308 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 9 bin 556 araç kontrol edildi.

Çalışmalar kapsamında arandığı tespit edilen, dolandırıcılık suçundan 68, hırsızlıktan 31, kaçakçılıktan 18, uyuşturucu madde ticaretinden 47 ve diğer suçlardan 430 olmak üzere toplam 594 zanlı yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 182'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Açıklamada, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen özel çalışmalarda ise yakalama kararı bulunan 36 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 31'inin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Alınan yoğun güvenlik tedbirleri sayesinde kent genelinde konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret, çocukların cinsel istismarı ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarında azalma meydana geldiği aktarılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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