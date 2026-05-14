Muğla-Park halindeki otomobil ambulansa engel oldu

Muğla'da dar sokakta yol kenarına hatalı park edilen otomobil nedeniyle ilerleyemeyen ambulans, gelen vakaya ulaşabilmek için kaldırıma çıkarak yoluna devam etti. O anlar trafikte seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe ilçesine bağlı Şeyh Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine vakaya gitmek için hareket eden ambulans, mahalledeki dar sokakta yol kenarına park edilen otomobil nedeniyle ilerleyemedi. Siren çalmasına rağmen aracın kaldırılmaması üzerine ambulans sürücüsü, hastaya zamanında ulaşabilmek için aracı kaldırıma çıkararak ilerlemek zorunda kaldı. Yaşanan o anlar, motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde ambulansın dar sokakta güçlükle ilerlediği, park halindeki otomobil nedeniyle yolun kapandığı ve ambulansın kaldırıma çıkarak geçiş yaptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı