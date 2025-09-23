Muğla'da Hasan Özcan Yaşam Evi Projesi Tamamlandı

Muğla'da, Hasan Özcan Yaşam Evi çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda önemli bir projenin daha hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ve bir otel arasında imzalanan bağış protokolü kapsamında Hasan Özcan Yaşam Evi'nin, peyzaj ve yaşam alanları düzenlemeleri bittiğinde hizmete açılacağı kaydedildi.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 2 bin 375 metrekare parsel alanı üzerine inşa edilen tesisin, 50 oda ve 100 kişi kapasitesiyle hizmet vereceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan bakım evinde yaş almış vatandaşların ihtiyaçlarına uygun modern yaşam alanları tasarlandı. Yapı içerisinde resim atölyesi, konferans salonu, kütüphane, kat mutfakları, çamaşır, berber ve ütü odaları bulunurken, merkezi ısıtma-soğutma sistemi, 400 KVA jeneratör ve hemşire çağrı sistemiyle de konfor ve güvenlik ön planda tutuldu. Ayrıca 24 saat kayıt yapan kamera sistemiyle yangın ihbar ve anons sistemleri tesis edilerek güvenlik üst düzeyde sağlandı."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, yaş almış büyüklerin kendileri için baş tacı olduğunu, onların güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını önemsediklerini ifade etti.

Aras, Hasan Özcan Yaşam Evi'nin bu anlayışın bir ürünü olarak hayata geçtiğine dikkati çekerek, Muğla'da yaşayan her bir vatandaş için sosyal belediyeciliği büyütmeye, insan odaklı projeler üretmeye devam edeceklerini aktardı.