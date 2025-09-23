Haberler

Muğla'da Hasan Özcan Yaşam Evi Projesi Tamamlandı

Muğla'da Hasan Özcan Yaşam Evi Projesi Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da, 50 oda ve 100 kişi kapasitesine sahip Hasan Özcan Yaşam Evi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete açılmak üzere sona yaklaşıyor. Modern yaşam alanları ve güvenlik önlemleri ile donatılan tesis, yaş almış vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik tasarlandı.

Muğla'da, Hasan Özcan Yaşam Evi çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda önemli bir projenin daha hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ve bir otel arasında imzalanan bağış protokolü kapsamında Hasan Özcan Yaşam Evi'nin, peyzaj ve yaşam alanları düzenlemeleri bittiğinde hizmete açılacağı kaydedildi.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 2 bin 375 metrekare parsel alanı üzerine inşa edilen tesisin, 50 oda ve 100 kişi kapasitesiyle hizmet vereceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan bakım evinde yaş almış vatandaşların ihtiyaçlarına uygun modern yaşam alanları tasarlandı. Yapı içerisinde resim atölyesi, konferans salonu, kütüphane, kat mutfakları, çamaşır, berber ve ütü odaları bulunurken, merkezi ısıtma-soğutma sistemi, 400 KVA jeneratör ve hemşire çağrı sistemiyle de konfor ve güvenlik ön planda tutuldu. Ayrıca 24 saat kayıt yapan kamera sistemiyle yangın ihbar ve anons sistemleri tesis edilerek güvenlik üst düzeyde sağlandı."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, yaş almış büyüklerin kendileri için baş tacı olduğunu, onların güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını önemsediklerini ifade etti.

Aras, Hasan Özcan Yaşam Evi'nin bu anlayışın bir ürünü olarak hayata geçtiğine dikkati çekerek, Muğla'da yaşayan her bir vatandaş için sosyal belediyeciliği büyütmeye, insan odaklı projeler üretmeye devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
BM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Dünyanın gözünü çevirdiği oturumda prompteri bozuldu
Tarihi oturumda BM Genel Sekreteri Guterres'in sözleriyle salon buz kesti

Tarihi oturumda yaptığı konuşmayla salon buz kesti: 80 yıl sonra...
KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği...

KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

"Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyordu, kulağından yengeç çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.