Datça'da öğrencilere fotoğrafçılık semineri verildi

Datça'da öğrencilere fotoğrafçılık semineri verildi
Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından ilan edilen 2026 'Gençlik Yılı' çerçevesinde, Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fotoğrafçılık seminerinde, öğrenciler fotoğraf araçlarını tanıma ve uygulamalı çekim örnekleri görme fırsatı buldu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın 2026 yılını "Gençlik Yılı" ilan etmesi ve Şubat ayı temasını "Sanat ve Farkındalık" olarak belirlemesi kapsamında Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nde fotoğrafçılık semineri düzenlendi.

Fotoğrafçı Yasin Koç'un deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve Şube Müdürü Emre Birgül de yer aldı.

Öğrencilere fotoğraf araçları tanıtıldı, uygulamalı çekim örnekleri gösterildi.

Seminerin gençler için ilham verici olduğu belirtilirken, katkılarından dolayı Yasin Koç'a teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
