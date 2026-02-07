Muğla'da Genç Sada Hafızlık Yarışması düzenlendi

Muğla'da Genç Sada Hafızlık Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma, Muğla Sosyal Bilimler Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Kur'an tilavetiyle başladı.

Programda öğrenciler, ezberin sağlamlığı, tecvid kurallarına uygunluk, ses tonu, makam ve okuyuş ahengi gibi kriterlere göre jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Öğrencilerin performansları davetlilerden uzun süre alkış aldı. Öğrencilerin disiplinli çalışmaları ve hafızlık süreçlerinde gösterdikleri gayret, eğitimciler ve veliler tarafından takdirle karşılandı.

Yarışma sonunda jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren öğrencilere ödül ve başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.