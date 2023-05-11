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Muğla'da eski hastane binası girişinde kadın cesedi bulundu

Muğla'da eski hastane binası girişinde kadın cesedi bulundu

Güncel Haberler

Muğla'nın Milas ilçesinde eski hastane binası önünde kadın cesedi bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde eski hastane binası önünde kadın cesedi bulundu.

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki eski hastane girişinde bir kişiyi hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda kesi izleri olan ve bir kadına ait olduğu tespit edilen ceset, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel

112 Acil Çağrı Muğla Güncel Haberler

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