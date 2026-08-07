Eşini bıçaklayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Milas Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nihat Arslan, tutuksuz sanık M.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Savunması alınan Arslan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kadına ve eşe karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmamasına karar verdi.

Cinayete yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.Ç. ise beraat etti.

Olay

Milas'ın Güneş Mahallesi'nde 2 Şubat 2026'da 3 çocuk annesi Özlem Arslan (39), işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kadının olayın ardından gözaltına alınan boşanma aşamasında bulunduğu eşi Nihat Arslan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, sanığa yardım ettiği iddia edilen M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA