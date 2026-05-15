Muğla'da engelli gençler bir günlüğüne bahriyeli oldu

Muğla'da Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen temsili askerlik töreninde 6 engelli genç, bir günlüğüne bahriyeli olarak silah ve Türk bayrağı üzerine el basıp yemin etti.

Aksaz Deniz Üssü'ndeki Güney Deniz Saha Komutanlığına aileleriyle gelen 6 engelli genç, beyaz tören kıyafetlerini giyerek eğitim alanına çıktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençler, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

Törene, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Marmaris Engelliler Derneği Başkanı Tulgay Hasar, özel bireylerin aileleri ve askerler katıldı.

Vatan sevgisi engel tanımadı

Engelliler Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen programda vatan sevgisi, birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı.

Duygu dolu anların yaşandığı törende, temsili askerlik uygulamasının özel bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve aileleri açısından taşıdığı anlam bir kez daha vurgulandı.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından gençlere temsili terhis belgelerini verdi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
