Muğla'da Dünya Kız Çocukları Günü İçin Farkındalık Etkinliği

Muğla Büyükşehir Belediyesince, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kız çocuklarının Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki, Menteşe Sende Gel Engelsiz Kafe, Oyuncak Kütüphanesi ve Yatağan Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi'nde kurulan panolarda, gelecekte olmak istedikleri meslekleri, yaşamak istedikleri dünyayı ve sahip olmak istedikleri hakları yazılı notlar ve resimlerle paylaştığı belirtildi.

Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarının eğitim, sağlık, güvenlik ve fırsat eşitliği haklarına dikkat çekmeyi amaçladığı hatırlatılan açıklamada, büyükşehir belediyesinin de bu kapsamda kız çocuklarının özgürce hayal kurabildiği ve kendini ifade edebildiği bir ortam oluşturduğu kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların hayallerinin toplumun geleceğini şekillendirdiğini, kız çocuklarının hayallerinin, yarının güçlü ve eşit toplumunun temellerini oluşturduğunu vurguladı.

Onların özgürce düş kurabildiği, eğitimle güçlendiği, eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Aras, "Bugün çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, yarın bilimin, sanatın, siyasetin ve yaşamın her alanında söz sahibi kadınların ışığı olacak." ifadesini kullandı.