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Muğla'da Otomobil Devrildi: 1'i Ağır 4 Yaralı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 20 APE 001 plakalı otomobil, Gazeller Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp devrildi.

Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtan fırlayan bir kişinin otomobilin çarpması sonucu devrilen ağacın altında sıkıştığını fark etti. Yaralı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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