Muğla'da Çocuklar ve Engellilere Yönelik Sosyal Hizmet Atölyeleri Düzenleniyor

Muğla'da tarihi Gözcüler Evi'nde düzenlenen sosyal hizmet atölyelerinde, çocuklar ve engelli bireyler için birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Sanat, zeka oyunları ve eğitim odaklı çeşitli atölyeler, katılımcıların sosyal ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Muğla'da, tarihi Gözcüler Evi Sosyal Hizmet Atölyelerinde farklı yaş gruplarına hitap eden çok sayıda etkinlik düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocuklar ve engelli bireyler için görsel sanatlar, motor beceri gelişimi, engelli ergoterapi, engelli görsel sanatlar, satranç, akıl zeka oyunları, yaratıcı drama, İngilizce, matematiksel düşünce, ahşap boyama, quilling, mozaik, seramik, kağıt sanatları, okul öncesi etkinlikleri ve anne-çocuk gibi zengin içerikli atölyeler gerçekleştiriliyor.

Atölyeler, çocukların sanat yoluyla empati kurma, özgüven kazanma ve yaratıcılıklarını ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik planlanıyor. Dezavantajlı gruplara özel düzenlenen etkinliklerle de sosyal etkileşim, aidiyet duygusu, dikkat, el-göz koordinasyonu, odaklanma ve duyusal farkındalıkların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentte çocukların sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini desteklemek, onları hayata en iyi şekilde hazırlamak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Görsel Sanatlar Öğretmenliği yapan Duygu Bilge Dülger de öğrencileri hem akademik hem de yaratıcılık anlamında desteklediklerini belirtti.

El Sanatları Öğretmeni Merve Kahraman da farklı engel gruplarına yönelik özel etkinlikler düzenlediklerini, çocukların atölyelerde eğlenerek öğrendiklerini kaydetti.

Atölye etkinliklerine katılan Ayşe Özgün de etkinliklerin kızının sosyalleşmesi açısından olumlu etkileri olduğunu ifade etti.

Öğrenci Yiğit Efe Seçen de matematik atölyesinin kendisini geliştirmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
