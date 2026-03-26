Muğla'da eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bir kişi tartışma sonucunda karısını tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Olay sonrası sağlık ekipleri ve jandarma bölgeye sevk edildi.
Güneşli Mahallesi'ndeki evlerinde Vesile (63) ve Ali E. (67) çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle karısını vuran Ali E. aynı silahla yaşamına son verdi.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır