Haberler

Muğla'da çamurda mahsur kalan koyun sürüsü kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde, yağmur sonrası çamura mahsur kalan 30 koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İki koyunun telef olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde çamura saplanan 30 koyun itfaiye ekibince kurtarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güneş Mahallesi'nde yağmurun ardından oluşan çamura giren koyunlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye araçla ulaşımın olmaması nedeniyle güçlükle alana ulaşan ekipler, çamurda mahsur kalan 30 koyunu kurtardı, iki koyunun ise telef olduğu belirlendi.

Hayvanların otladıkları sırada korkarak kaçmaya çalıştıkları ve bu esnada çamura saplandıkları bildirildi.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor

Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz

Dünya bu mesajı konuşuyor: Fransa ile savaşa gireceğiz
Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

İlk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu