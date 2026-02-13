Muğla'da çamurda mahsur kalan koyun sürüsü kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde çamura saplanan 30 koyun itfaiye ekibince kurtarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güneş Mahallesi'nde yağmurun ardından oluşan çamura giren koyunlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye araçla ulaşımın olmaması nedeniyle güçlükle alana ulaşan ekipler, çamurda mahsur kalan 30 koyunu kurtardı, iki koyunun ise telef olduğu belirlendi.

Hayvanların otladıkları sırada korkarak kaçmaya çalıştıkları ve bu esnada çamura saplandıkları bildirildi.