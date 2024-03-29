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Muğla'da Boşanma Aşamasındaki Eşi Sokakta Silahla Öldüren Zanlı Tutuklandı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Terzialiler Mahallesi'nde boşanma aşamasında olduğu eşi Neşe G'yi silahla öldürmek suçundan gözaltına alınan Vedat G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çelik yelekle adliyeye getirilen Vedat G, "tasarlayarak öldürmek" suçundan tutuklandı.

Çiftin, 4 çocuğu ise Muğla İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Öte yandan Neşe G'nin daha önce de birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Vedat G. ile boşanma aşamasındaki eşi Neşe G. Terzialiler Mahallesi'nde sokakta karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Vedat G. yanında bulunan tabanca ile eşine ateş etmişti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Neşe G, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından elindeki silahı polisin ikna çabalarıyla bırakan Vedat G. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Ortaca Muğla Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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