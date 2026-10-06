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Muğla'da Bodrum ve Milas'ta narkotik operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aramalarda 1400 sentetik ecza, 448 gram skunk ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 54 bin 300 lira ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bodrum ve Milas Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Söz konusu adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 1400 sentetik ecza, 448 gram skunk, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 54 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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