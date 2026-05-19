Haberler

19 Mayıs'ta Deniz Kuvvetleri Gemileri ve Sahil Güvenlik Botları Ziyarete Açıldı

19 Mayıs'ta Deniz Kuvvetleri Gemileri ve Sahil Güvenlik Botları Ziyarete Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ve Sahil Güvenlik botları vatandaşlar ve turistler tarafından ziyaret edildi. Marmaris'te TCSG-310, Fethiye'de TCG Köyceğiz ve TCSG-911, Bodrum'da ise TCSG-106 botları ziyarete açılırken, personel tarafından bilgilendirme yapıldı ve hatıra fotoğrafları çektirildi.

Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları kapılarını ziyaretçilere açtı.

Marmaris'te Yat Limanı'na demirleyen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310, vatandaşlar ve turistlerce gezildi. Gemi personeli, ziyaretçilere bot hakkında bilgi verdi.

Ziyaretçiler güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fethiye'de ise limana yanaştırılan Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Köyceğiz de ziyaretçilerini kabul etti.

Belediye İskelesi'ne bağlanan TCSG-911 botu vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Bot personeli faaliyetleri ve botun özellikleri hakkında bilgi verdi.

Bodrum'da Sahil Güvenlik TCSG-106 botu Bodrum Marina'da ziyarete açıldı.

Ziyaretçiler, askeri personel eşliğinde botu gezdi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolmabahçe’de minibüsün çarptığı kadın trafik polisi ağır yaralandı; kaza kamerada

Trafiği yönlendirirken minibüsün çarptığı kadın polisin durumu ağır
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra kabusu yaşadılar
İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 19 gözaltı

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 19 gözaltı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi! Bir anda beyaza büründü
Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı