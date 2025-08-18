Muğla'da Ambulanslara Hayat Koridoru

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, ambulanslara yol veren sürücülerin oluşturduğu hayat koridoru, trafik denetim dronuyla görüntülendi. Acil durumlarda hayat kurtaran bu sistem, sürücülerin ambulans sireni duyduğunda araçlarını sağa ve sola yanaştırarak boşluk bırakmasıyla oluşuyor.

Menteşe ilçesinde, ambulansların trafikte hızlı ilerlemesi için uygulanan fermuar sistemi ile sürücülerin oluşturduğu hayat koridoru, trafik denetim dronuyla görüntülendi. Ambulans sireni duyulduğunda araçların sağa ve sola yanaşıp ortada boşluk bırakmasıyla oluşan koridorun, acil durumlarda hayat kurtardığına dikkat çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
