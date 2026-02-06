Haberler

Muğla'da devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hasta bıraktıktan sonra dönüş yolunda devrilen ambulansın sürücüsü ve iki sağlık personeli yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.

Seydikemer Devlet Hastanesine hasta bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen Ahmet B. idaresindeki 48 AZG 800 plakalı ambulans, Fethiye-Antalya kara yolu Bayır mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile ambulansta görevli iki sağlık çalışanı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
500

