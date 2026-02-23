Haberler

Muğla'da çıkan kavgada bıçaklanan çocuk öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde aile bireyleri arasında çıkan kavga sonucu 15 yaşındaki Polat D. bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, çıkan kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Gümüşlük Mahallesi Çaltılık mevkisinde aile bireyleri arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Polat D. (15) aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından yaralı, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polat D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli M.D'yi (17) gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

