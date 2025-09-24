Muğla'da Adli Yardım Protokolü İmzalandı

Muğla'da, büyükşehir belediyesi ve Muğla Barosu arasında "Adli Yardım ve Ortak Hizmet İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokol ile kentte yaşayan başta şiddet mağduru kadınlar ve çocuklar olmak üzere ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların hukuki destekten eşit şekilde yararlanmaları amaçlanıyor.

Protokol kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların hukuki hak ve süreçler konusunda bilgilendirilmesi, adli yardım hizmetlerine erişimlerinin sağlanması ve avukatlardan hukuki destek almalarına yönelik ortak çalışmalar hayata geçirilecek.

Cinsiyete dayalı şiddetle mücadele alanında büyükşehir tarafından hayata geçirilen projelere Muğla Barosu katkı sağlayacak, karşılıklı olarak ortak projelerde iş birliği yapılacak.

İhtiyaç sahibi vatandaşların hukuki destek alabilmesi için ekonomik engellerin ortadan kaldırılması da hedefleniyor.

İmza töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Baro Başkanı Av. Levent Akgün, iş birliğinin yalnızca mali destekten ibaret olmadığını, aynı zamanda şiddetle mücadelede ortak sorumluluk ve dayanışmanın da göstergesi olduğunu vurguladı.

Baro Başkanı Akgün, yaptığı konuşmada, yapılan çalışmanın sosyal belediyecilik açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Adli yardımın, ekonomik durumu yetersiz vatandaşların adalete erişimini sağlayan bir hizmet olduğunu belirten Akgün, "Büyükşehir ile imzalanan bu protokol, baromuzun adli yardım bütçesine çok önemli bir katkı sağlayacak. Ahmet başkanımız bu konuda örnek bir sosyal belediyecilik anlayışı gösterdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aras ise adaletin herkes için erişilebilir olmasının önemine dikkat çekti.

Aras, yalnızca bir protokol imzalamadıklarını, adaletin herkes için erişilebilir olması, kadınların, çocukların ve dezavantajlı yurttaşların yalnız bırakılmaması adına çok değerli bir adım attıklarını dile getirdi.