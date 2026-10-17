Muğla'da 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Muğla'da, ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, Bodrum, Fethiye ve Ortaca Cumhuriyet başsavcılıklarınca çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM şubeleri ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 8 şarjör, 246 fişek, 3 muşta ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA