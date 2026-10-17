Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Muğla'da 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da ruhsatsız silah operasyonunda 6 tabanca, 2 tüfek ve 246 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da, ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, Bodrum, Fethiye ve Ortaca Cumhuriyet başsavcılıklarınca çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM şubeleri ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 8 şarjör, 246 fişek, 3 muşta ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı

Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti

Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak

İstanbul Valisi duyurdu! Bu hattaki yapıların hepsi yıkılacak
Fatih Erbakan'dan 'sirkeli su' eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir

DEM Partilileri çıldırtan hareket! Fatih Erbakan gerekeni yapıyor
Hangi şehir kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en zeki ili

Hangi şehir kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en zeki ili
Özgür Özel bomba iddiayı doğrular gibi konuştu: Yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz

Bomba iddiayı doğrular gibi konuştu: Yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz
Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı

Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı
Ayazağa'da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in son görüntüleri ortaya çıktı

Selde kaybolan iki kişinin son görüntüleri ortaya çıktı