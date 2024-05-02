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Muğla'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, maddi zarara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak yangın sonucunda binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın maddi zarara yol açtı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ortaca Muğla Olay Yaşam Güncel Haberler

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