Muğla'da 5,8 Büyüklüğündeki Deprem: 75 Kişi Etkilendi, 14 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Muğla'da 5,8 Büyüklüğündeki Deprem: 75 Kişi Etkilendi, 14 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 75 kişinin etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini açıkladı. Depremin ardından yapılan saha taramalarında olumsuz bir durum tespit edilmediği bildirildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden kentte 75 kişinin etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini, Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydetti.

Depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışması yaptığını belirten Akbıyık, şu bilgileri paylaştı:

"Marmaris açıklarında saat 02.17'de meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilememiştir. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir.

Depremde Fethiye'de 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız panikatak nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Panik ve yüksekten atlama sonucu 75 vatandaşımızdan 61 kişinin tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. 6 vatandaşımızın hastaneye yatışı yapılmış, 2 vatandaşımızın acil serviste müşahedeleri devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur Günlü evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Öte yandan, depremin hissedildiği Marmaris ilçesinde günlük yaşam devam ediyor. İlçede tatilini geçiren yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı caddelerde yürüyüş yaparken bir kısmı günübirlik turlara katılarak denize açıldı. Esnaf da iş yerlerinde müşterilerini ağırlıyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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