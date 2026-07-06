Muğla'da itfaiye 5 buçuk yılda 3 bin 268 çevre yangınına müdahale etti

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son 5 buçuk yıllık dönemde 3 bin 268 orman, enkaz, moloz ve çöp yangınına müdahalede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının artması, nem oranının düşmesi ve kuvvetli rüzgar, kentteki yangın riskini en üst seviyeye çıkardı.

Bu kapsamda özellikle hasat sonrası tarım arazilerinde anız yakılmaması ve açık alanlarda kontrolsüz ateş kullanılmaması konusunda uyarı yapıldı.

Hasat sonrası tarım arazilerinde anız yakmanın yasak olduğu hatırlatılan açıklamada, ormanlık alanlarda ve yol kenarlarında piknik ateşi veya bahçe temizliği amacıyla ateş yakmaktan kesinlikle kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Seyir halindeki araçlardan sigara izmariti atılmaması, doğaya bırakılan cam ve pet şişelerin güneş ışınlarını odaklayarak yangına yol açabileceği belirtilen açıklamada, rüzgarlı havalarda arıcılık faaliyetlerinde kullanılan tütsülüklerin gözetimsiz bırakılmaması ve Muğla Valiliğince ilan edilen orman giriş yasaklarına eksiksiz uyulması istendi.

Açıklamada, ayrıca ???????itfaiye ekiplerinin son 5 buçuk yılda meydana gelen 2 bin 495 enkaz, moloz ve çöp yangını ile 773 orman yangınını söndürdüğü aktarılarak, yaz aylarındaki yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı ihmallerden çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, doğayı korumanın en etkili yolunun riskleri büyümeden önlemek olduğunu belirtti.

Erken ihbarın büyük felaketleri önleyebileceğine dikkati çeken Aras, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan en küçük bir duman ya da şüpheli durumla karşılaştıklarında vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile Muğla Büyükşehir Belediyemizin 444 48 01 Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz. Erken ihbar, yangınların büyümeden kontrol altına alınmasını sağlayarak can kayıplarının, ormanlarımızın ve yaşam alanlarımızın zarar görmesinin önüne geçebilir. Bu süreçte göstereceğimiz duyarlılık, geleceğimizi korumanın en önemli adımı olacaktır."???????