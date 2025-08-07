Muğla'da 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü, başarılı bir operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Muğla'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte çeşitli suçlardan araması bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptığı araştırmada, "tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 2 hükümlünün adreslerini belirledi. Hükümlüler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ayrıca, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü ile yine aynı suçtan 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü de adreslerinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
