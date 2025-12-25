Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da düzenlenen operasyonda 4 bin 737 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi bazı alkollü işletme ve otellerde sahte içki satışı yapılacağına yönelik istihbari bilgi sonucu çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, kent girişindeki kontrol noktasında kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 4 bin 737 litre sahte şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D. hakkında yasal işlem yapıldı.