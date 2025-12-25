Haberler

Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, sahte içki satışı yapmak üzere planlandığı belirlenen 4.737 litre sahte şarap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi bazı alkollü işletme ve otellerde sahte içki satışı yapılacağına yönelik istihbari bilgi sonucu çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, kent girişindeki kontrol noktasında kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 4 bin 737 litre sahte şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D. hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
